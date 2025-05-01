Polislere 29Ş otobüsüyle işe gitmek istediğini ve yatalak hasta çocuğu olduğunu söyleyen babaya polisler izin vermedi.

Gazeteci Fatoş Erdoğan, çocuğu yatalak olan, işe gitmesi ablukayla engellenen bir baba isyanını paylaştı. Baba polislere, "29Ş nerede geçiyor, otobüse bineceğim işe gideceğim. Yürüyerek de mi gidemiyoruz. Napacağım ben burada kalayım. Yatalak da çocuğum var. 20 yaşında çocuğum yatalak. İşe gideceğiz diyoruz, ne işim olur ya" dedi.

Baba çocuğunun epilepsi hastası ve otizminin olduğunu tekrar vurguladı.

Polis, "Yapabileceğim bir şey yok" dedi.