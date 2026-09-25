Ekonomik krizin eğitim harcamalarını da ağırlaştırdığı bir dönemde belediyelerden öğrencilere yönelik destekler sürüyor. Şehitkamil Belediyesi, üniversite ve lise öğrencilerinin ardından ilk ve ortaokul öğrencileri için de eğitim desteği başlattı. Dar gelirli ailelerin çocuklarına her dönem 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL destek sağlanacak.

EĞİTİM MASRAFLARI ARTIYOR

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın açıkladığı yeni destek programından ilk ve ortaokulda eğitim gören dar gelirli ailelerin çocukları yararlanacak. Öğrencilere eğitim dönemlerinde 4 bin TL, yıl boyunca ise toplam 8 bin TL ödeme yapılacak.

Belediye daha önce de üniversite ve lise öğrencilerine yönelik eğitim destekleri sağlamıştı. Yeni programla desteğin kapsamı ilk ve ortaokul öğrencilerini de içine alacak şekilde genişletildi.

“AİLELERİMİZİN YÜKÜNÜ PAYLAŞACAĞIZ”

Başkan Umut Yılmaz, eğitim desteklerinin çocukların eğitim hayatına eşit ve güvenli koşullarda devam edebilmesi amacıyla verildiğini belirtti.

Yılmaz, “Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okusun, hayallerinin peşinden koşsun. Biz onların yanında olmaya, ailelerimizin yükünü paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.