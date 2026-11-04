Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir markette kasiyer olarak çalışan Raziye Şenocak (26), bir çocuğun hayatını kurtarmasının üzerinden 24 saat geçmeden evini yangında kaybetti. Tüm eşyaları yanan Şenocak'a mahalleli ve çalıştığı marketin sahibi destek oldu.

Tekke Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 yaşında bir çocuk annesi Şenocak, 20 Ekim'de markete gelen 10 yaşındaki kız öğrencinin yediği şekerin boğazına kaçtığını ve nefessiz kaldığını fark etti. Hemen öğrencinin yanına gidip beline sarılan Şenocak, Heimlich manevrası uyguladı. Şekerin çıkmasıyla çocuk yeniden rahatça nefes aldı. Kurtarma anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

ERTESİ GÜN YANGIN HABERİ GELDİ

Şenocak, ertesi gün yine markette çalıştığı sırada evinde yangın çıktığını öğrendi. Koşarak evine giden Şenocak'ın tek katlı evini alevler sardı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından mahalleli ve market sahibinin destek olduğu Şenocak için ev kiralandı. Bağışlanan eşyalarla yeni bir hayat kurmaya başlayan Şenocak, yanan evini yeniden yaptırmak istediğini ancak maddi imkanlarının yetmediğini söyledi.

"EŞYALARIM, KİTAPLARIM, FOTOĞRAFLARIM ANILARIM HEPSİ YOK OLDU"

Yaşadıklarını anlatan Şenocak, "Bir yandan hayat kurtarırken, diğer yanda evimin yanmasıyla hayatım değişti. Evi tekrar yapmak istiyoruz ancak maddi imkanımız yetmiyor. Evde çıkan yangında eşyalarım, kitaplarım, fotoğraflarım anılarım hepsi yok oldu" dedi.

Mahalle halkının kendisine sahip çıktığını belirten Şenocak, "Tekrar bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Beklemediğim bir olaydı, depremden korkuyordum ancak evim yangınla gitti" diye konuştu.