Olay, Merkez Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Y.A.B. isimli çocuk, anne ve babası kapıyı açmayınca polis ekiplerine haber verdi.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine eve balkondan girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yaraları bulunan ve yerde hareketsiz şekilde yatan Tutku Burcu Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
KADIN ÖLDÜ, ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Evde yaşanan arbede sırasında kendisinin de bıçaklandığı belirlenen Yusuf Berber hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası gözaltına alınan Yusuf Berber, adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Tutku Burcu Köseoğlu'nu bıçaklayarak öldüren Yusuf Berber, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Tutku Burcu Köseoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesindeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.