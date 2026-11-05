Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir çocuğun önünde bahçede bulunan kediye tekme atan, ardından taş fırlatan şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, olayın Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği ve kedinin sahipli olduğu belirlendi. Şüpheli, hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.