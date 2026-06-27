İktidarın sık sık tekrarladığı ‘En az 3 çocuk’ söylemlerine rağmen ekonomi günden güne kötüye gidince aileler de çok çocuktan kaçınıyor, nüfus artış hızı düşüyor, vatandaş tek çocuğa bile nasıl bakacağını kara kara düşünüyor. Bu duruma dikkat çekmeye çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ise ‘Aile olmak’ başlıklı bir hutbe yayınladı. Ekonomik krizin ve artan geçim derdinin, yoksulluk yüzünden okulu bırakıp çalışmak zorunda kalan çocuk sayısının, çöpten ekmek toplayan ve sokakta dilenen çocukların görmezden gelindiği hutbede, “Çocuğun rızkını Allah verir” denildi.

MİLLİ DEĞERLER VURGUSU

Çocuğun ailelerin hayatını zorlaştırdığı iddiasına da dikkat çekilen hutbede şu ifadelere yer verildi: “İnancımızda rızkın Allah’a ait olduğu vurgulanmasına rağmen, ‘çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı’ söylemleri günden güne artmaktadır. Her geçen gün, aile değerlerimiz örselenmekte; evlilikler, külfetli hale getirilmekte; bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. Halbuki devletlerin geleceği; ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Milletlerin en büyük sermayesi, milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir.”

Diyanet’in hutbesinde gösterişli nikahlara da dikkat çekildi ve “Gösteriş ve israfa dayalı nişan, nikah ve düğün merasimleriyle gençlerimizin ve ailelerimizin omuzlarına ağır yükler yüklemeyelim. Hanelerimizi huzur ve güvenin kaynağı haline getirelim” ifadelerine yer verildi.

7 milyon aç çocuğu görmezden geldi

TÜİK’in gerçekleştirdiği Türkiye’de Çocuk 2025 Araştırması’nın resmi sonuçlarına göre Türkiye’de 15 yaş altı her 100 çocuktan 32’si, toplamda 7 milyon 39 bin çocuk Afrika ülkeleri düzeyinde açlık çekiyor. Bu çocukların yaşadığı yoksulluğu görmezden gelen Diyanet’in yeni hutbesinde, “Rabbimizin lütfu olan çocuklarımızı bereket vesilesi olarak görelim” demesi tepki çekti