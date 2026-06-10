Kırşehirli iş insanı Mustafa Düger, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla şehrin kültürel mirasını koruma hedefiyle ilginç bir kampanya başlattı. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği tarafından Kırşehir'de düzenlenen çalıştayın ilk gününde gerçekleştirilen "Adımı Sen Koy" lansmanında projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

İş insanı Düger, lansmanda yaptığı konuşmada kampanya kapsamında kentte yeni doğacak çocuklara yönelik bir ödüllendirme sistemi uygulayacaklarını söyledi.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN İSİMLERİ YAŞATILACAK

Vakıf aracılığıyla hayata geçirilen projeye göre, Kırşehir'de doğacak her bir çocuğa "Ahi" veya "Neşet" isimlerinin verilmesi durumunda, söz konusu ailelere 4 küçük altın verilecek.

Kampanyanın temel amacının Kırşehir'in sahip olduğu yerel ve kültürel değerleri koruyarak geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Mustafa Düger, günümüzde farklı popüler isimlerin tercih edilebildiğini belirterek kendi değerlerinin isimlerinin yaşatılması gerektiğine dikkat çekti.