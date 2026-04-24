Ebeveyn olmak dünyanın en zor işi ve hepimiz bazen sabrımızı kaybediyoruz, ancak uzmanlar uyarıyor: Sinirle ağzımızdan çıkan ya da "övgü" sandığımız bazı cümleler, çocukların ruhunda ömür boyu sürecek derin izler bırakabiliyor.

"Senin neyin var?" (Kişiliğe Saldırı)

Aile terapisti Karyl McBride’a göre, bir çocuk bu cümleyi duyduğunda "Bende bir sorun var" düşüncesini içselleştirir. Kendine olan güvenini kaybeder ve duygularını ifade etmekten korkar.

"Beni Çok Üzüyorsun" (Duygusal Yük)

Kendi duygusal esenliğiniz sizin sorumluluğunuzdur, çocuğunuzun değil. Bu cümle onlara ağır bir suçluluk yükler. Davranışlarının başkalarını etkilediğini anlamalılar, ancak sizin mutluluğunuzdan sorumlu tutulmamalılar.

"Bebek gibi davranma"

Çocuklar kaygılı, korkmuş veya yorgun olduklarında eski davranış kalıplarına dönebilirler. Onları "yetişkin gibi" davranmaya zorlamak, hissettikleri duyguyu reddetmek anlamına gelir.

"Çok iyi iş çıkardın ama..."

Tüm pozitifliği tek bir "ama" ile yok edebilirsiniz. Bırakın o an zaferin tadını çıkarsınlar. Eleştirinizi veya geliştirme önerinizi başka bir zamana saklayın.

"Bunu almaya gücümüz yetmez"

Çocukların ailenin finansal detaylarını bilmesine gerek yoktur. Bu onlarda derin bir kaygı ve güvensizlik yaratır. Bunun yerine "Bütçemizi başka şeyler için planladık" demeyi deneyin.

"Gidiyorum, seni burada bırakacağım"

Bu tehdit çocukta terk edilme korkusunu tetikler. Sizinle gelmesini sağlamaz, aksine kendini güvende hissetmediği için size daha çok yapışmasına neden olur.

"Sen en özelisin"

Psikoloji profesörü Brad Bushman, çocuklara diğerlerinden "daha özel" olduklarını söylemenin narsisistik eğilimleri tetikleyebileceğini belirtiyor. Onlara değerli olduklarını hissettirin, ancak diğerlerinden üstün olduklarını değil.

"Bir şeyin yok, geçti"

Eğer çocuğunuz ağlıyorsa bir şeyi vardır. "Bir şeyin yok" demek, onun yaşadığı fiziksel veya duygusal acıyı geçersiz kılar. Önce acısını kabul edin, sonra sakinleştirin.

"Baban/Annen gibi davranma"

Bu manipülatif bir yaklaşımdır ve çocuğu ebeveynleri arasında seçim yapmaya zorlar. Kendini iki ateş arasında kalmış ve huzursuz hissetmesine neden olur.

"Mükemmel olabilirsin"

Beklentileri yönetmek önemlidir. "Mükemmeliyet" ulaşılmaz bir hedeftir ve çocuk buna ulaşamadığında kendini yetersiz hisseder. Çabayı övün, sonucu değil.

Hızlıca kaçınmanız gereken diğer cümleler

"Utanmıyor musun?": Çocuklar utancı erken yaşta anlamaz, anladıklarında ise bu onları saldırganlaştırabilir.

"Sen Hep/Hiç...": "Sen hep böylesin" gibi etiketler çocuğu negatif bir kalıba hapseder.

"Korkacak Bir Şey Yok": Korku gerçektir. Bu cümle duygusunu küçümser.

"Acele Et!": Bu sadece stres yaratır, süreci hızlandırmaz. Spesifik talimatlar verin.

"Sakinleş!": Çocuklar fırtına anında duygularını regüle edemezler. Sabırlı olun.

"Ağlamayı Kes": Ağlamak duygusal bir boşalımdır; bastırmak çözüm değildir.

"Çok Aptalsın": Özgüveni ve ebeveyn-çocuk ilişkisini temelinden sarsan en yıkıcı kelimelerden biridir.

"Bırak Ben Yapayım": Sürekli müdahale etmek, çocuğun beceriksiz olduğu mesajını verir ve onu bağımlı hale getirir.