Çocukların büyümesi için sağlıklı bir uyku çok önemlidir. Fakat çocuklar uyumakta zorlanabiliyorlar. Bu hem onların gelişimini etkiliyor hem de ebeveynlerin psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Ama bazı kolay uyku yöntemleriyle çocuklarınızın kısa sürede uyumasını sağlayabilirsiniz.

BANYO ÖNEMLİ BİR DETAY

Uyku için en idea yöntemlerden biri gece rutinine banyo eklemek olacaktır. Banyo yaptırılan çocuk uyku zamanının geldiğini kolayca algılar ve uyku pozisyonuna geçer. Özellikle sıcak banyo vücut sıcaklığını da artırır. Banyodan çıkan çocuğun vücut sıcaklığı düşeceği için bu durum melatoninin de etkiler ve hızlı bir uykuya dalar.

LAMBA KULLANIN

Bir diğer uyku yöntemi ise akşam tavan aydınlatmaları. Çocuğunuzun uykusu için tavan aydınlatmaları yerine lambaları tercih etmelisiniz. Çünkü tavan lambaları öyle saatini taklit ediyor ve bu da vücuttaki melatonin üretimini geciktiriyor. Fakat lamalar gün batımı anlamına geldiği için çocukta da uykuyu çağrıştırıyor.

Son olaraksa çocuklarınıza erken uyanmaya teşvik etmelisiniz.