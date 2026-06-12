Ailelerin kendi beklentilerini, çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışmamasını öneren Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, “Çocuklar, ailelerinin duygularını ve kaygılarını doğrudan hissediyor. Ailelerin, çocuklarının geleceği için endişelenmesi çok doğal. Ancak ebeveynlerin artan kaygısı, çocukların da kaygısını arttırıyor. Çocuğunuzun değerini bir sınavla ölçmeyin. Sonuç ne olursa olsun. Önemli olan, çocukların bu süreçte gösterdiği emek, azim ve kararlılıktır.” diye konuştu.

SINAV ANINDA NE YAPILMALI?

*Soru köklerini çok dikkatli okumalısın.

*Görselli sorularda, ipuçlarını kaçırma.

*Zor soruyla inatlaşıp, zaman kaybetme.

*Çözemediğin soruyu bırak, diğerine geç.

*Cevaplarını, optik forma dikkatli işaretle.

KİMLİĞİNİ UNUTMA!

Sınav Giriş Belgesi ve T.C Kimlik Kartını unutan adaylar, kesinlikle sınava alınmıyor.