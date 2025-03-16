Tüketilen besinlerin çocuklar üzerinde etkileri olduğu yapılan bir araştırmayla ortaya çıktı. Özellikle hafta en az 2 kere balık yiyen çocuklar daha nazik ve sosyal oluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN BALIK ÖNEMLİ

Yemek yemek çocukların sadece gelişimi değil ayrıca kişilikleri üzerinde de etkili olabiliyor. Yapılan bir araştırmada, haftada en az 2 porsiyon balık tüketenlerin daha sosyal paylaşımcı ve arkadaş canlısı olduğu belirtildi.

DAVRANIŞSAL OLARAK OLUMLU ETKİ BIRAKIYOR

Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, omega-3, selenyum ve iyot açısından zengin deniz ürünlerinin çocukların davranışlarında ciddi anlamda etkili ve olumlu olduğunu ortaya koydu.

6 BİN ÇOCUK İNCELENDİ

Yapılan araştırmada, 7 ila 0 yaş arasında 6.000 çocuk incelendi. Balık tüketmeyen çocuklarda sosyal becerilerin eksik olduğu ve bazı konularda geri kaldıkları gözlemlendi. Düzenli olarak balık tüketenlerin ise yüzde 35 ila 43 oranında davranışsal gelişim gösterdikleri gözlemlendi

Fakat uzmanlar fazla balık tüketimi için de uyarılarda bulunuyor. Bazı balıkların cıva açısından yüksek olmasından kaynaklı olduğu için risk oluşturduğu ifade edildi.