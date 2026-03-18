Çocukların aritmetik işlemleri yaparken parmaklarını kullanması, ebeveynler arasında bazen bir gerilik işareti olarak algılansa da yapılan yeni bir bilimsel çalışma bunun tam tersini ortaya koyuyor. Lozan Üniversitesi’nden araştırmacı Catherine Thevenot ve ekibinin yürüttüğü çalışma, parmakla saymanın çocukların matematiksel zeka gelişimi için kritik bir basamak olduğunu gösterdi.

211 ÇOCUK GÖZLEMLENDİ

Developmental Psychology dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, yaşları 4,5 ile 7,5 arasında değişen 211 İsviçreli çocuk gözlemlendi. Deney süresince çocuklara zorluk derecesi artan toplama işlemleri soruldu ve bu süreçteki stratejileri video kayıtlarıyla analiz edildi.

Elde edilen verilere göre, 4 ile 6,5 yaşları arasında toplama yaparken parmaklarından destek alan çocukların, 7 yaşına geldiklerinde bu yöntemi hiç kullanmayan akranlarına oranla daha yüksek matematiksel beceri sergilediği saptandı. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise performans sıralaması oldu:

En yüksek başarı, ilk aşamalarda parmakla sayıp, ilerleyen süreçte bu yöntemi bırakarak zihinden işleme geçen grupta görüldü.

En düşük başarı, parmakla sayma yöntemini hiç kullanmayan çocuklarda kaydedildi.

BİR KÖPRÜ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Araştırmanın yürütücüsü Catherine Thevenot, parmakla saymanın sadece geçici bir çözüm olmadığını, aynı zamanda soyut hesaplama yeteneğine geçişi sağlayan bir köprü olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu yöntemin çocukları yavaşlatacağı veya otomatikleşmeyi engelleyeceği korkusunun yersiz olduğunu vurgulayarak, eğitimcilerin ve ailelerin çocukları bu doğal stratejiden alıkoymaması gerektiğini ifade etti.