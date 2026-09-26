Dünya genelinde tırmanan yaşam maliyetleri ve enflasyonist baskılar çocuk büyütmenin finansal boyutunu tarihi seviyelere taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan son kapsamlı raporda bir çocuğu 18 yaşına kadar büyütmenin ortalama maliyeti 300 bin doları aşarken, Türkiye'de de devasa bir bütçe tablosu ortaya çıktı.

ABD RAPORUNDA REKOR SEVİYE

LendingTree tarafından yayınlanan küresel analizde, ABD'de bir çocuğu üniversite masrafları hariç erişkinliğe kadar büyütmenin maliyeti 303 bin 418 dolar olarak hesaplandı. Yıllık ortalama 16 bin 857 dolara denk gelen bu rakam, barınma, gıda ve kreş masraflarındaki sert artışla rekor tazeledi. ABD'de en pahalı eyalet 412 bin dolarla Hawaii olurken, ilk 5 yılda aileler gelirlerinin yaklaşık yüzde 22'sini sadece temel çocuk bakımına ayırıyor.

TÜRKİYE ORTALAMASI MİLYONLARA ULAŞTI

Türkiye'deki güncel ekonomik koşullar ve yaşam maliyetleri incelendiğinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Doğumdan 18 yaşına kadar bir çocuğun beslenme, giyim, sağlık ve temel eğitim masrafları dahil edildiğinde ortaya çıkan ortalama maliyet aralıkları dudak uçuklattı.

İSTANBUL’DA ÇOCUK BÜYÜTME MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Türkiye geneli ortalama maliyet, mütevazı bir yaşam standardında 1,5 ila 2,5 Milyon TL arasında değişirken, orta segment bir aile için toplam tutar 4 ila 7 Milyon TL seviyesine ulaşıyor. Yaşam maliyetlerinin ve kreş ücretlerinin en yüksek olduğu İstanbul'da ise ortalama çocuk büyütme maliyeti ortalama 6 ila 9 Milyon TL bandında seyrediyor. Özel okul ve kolej grubunun tercih edildiği senaryolarda bu rakam 15 ila 20 Milyon TL'yi aşıyor.

EN BÜYÜK YÜK BAKIM VE EĞİTİMDE

Hem ABD hem Türkiye verilerinde aile bütçesini en çok zorlayan dönem 0-6 yaş arası çocuk bakımı ve kreş süreci olarak öne çıkıyor. Türkiye'de aylık çocuk masrafı ortalama 15.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik gösterirken, her iki ülkede de üniversite eğitimi bu devasa rakamların dışında kalıyor.