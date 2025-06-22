New York Post'ta yer alan habere göre; Dr. Mantravadi, çocukların sadece "küçük yetişkinler" olmadığını, büyüme ve gelişme süreçlerinin onları toksik maddelere karşı çok daha hassas hale getirdiğini belirtiyor. Ünlü doktor, “Beyin, hormon sistemi, bağışıklık ve sindirim sistemleri hala gelişim aşamasında. Bu da onları hücre sinyallerini, hormon dengesini ve nörogelişimi bozabilecek kimyasallara karşı savunmasız kılıyor” diyor.

KANSER VE KRONİK HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

Bu zararlı maddelerin etkisi sadece çocuklukla sınırlı kalmıyor. Dr. Mantravadi’ye göre; yağ ve kemik dokusunda biriken kurşun veya bazı plastikler gibi toksinler, çocuklukta maruz kalınması durumunda, astım, ADHD, kısırlık, metabolik sorunlar ve hatta bazı kanser türleri gibi kronik hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

ASLA MUTFAĞINA SOKMAYACAĞI 3 ŞEYİ AÇIKLADI

Yaz aylarında ise tehlike daha da büyüyor. Araba içinde unutulan suluklar, piknikte kullanılan plastik poşetler ve mikrodalgada ısıtılan hazır gıdalar, sıcakla birlikte mikroplastik sızıntısını tetikleyen unsurlar arasında. Dr. Mantravadi bu nedenle üç şeyi mutfağından tamamen çıkardığını söylüyor:

Sıcak gıdayla temasta mikroplastik sızdıran plastik poşet, çatal-kaşık ve kaplar Kimyasal içerikli sert temizlik ürünleri (yerine karbonat ve sirke kullanıyor) “Çocuk dostu” gibi sunulan ancak şeker yüklü, aşırı işlenmiş atıştırmalıklar

“Ebeveynler çocukların ilk çevre sağlığı ve beslenme öğretmenleridir. Bu eğitim, sözel değil, davranışla verilir” diyen Dr. Mantravadi, eve alınan ürünlerle ilgili çok daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.