Çocuk Eğitimevleri’nden firar eden çocuklar için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, açıklamalarda bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu’nda Milletvekillerinin Çocuk Eğitimevleri’nden yaşanan firarları gündeme getirmesi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, çarpıcı bilgiler verdi ve şunları söyledi: ‘’2023 yılında 294 çocuk, 2024 yılında 547 çocuk, 2025 yılında da şu ana kadar 194 çocuk okuluna gidip ya da izne gidip geri dönmedi. Şu anda cezaevlerinde toplam 4 bin 291 çocuğumuz var. Ülkemizde uzun zamandır çocuk mevcudu yetişkinlerle kıyaslandığında daha az bir artış oranına sahip. Bu çocukların 1075’i Çocuk Eğitim Evlerinde bulunuyor. Firar sayısında yüzde 50’den fazlaya tekabül eden bir durum var.”