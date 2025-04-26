Seri çocuk tecavüzcüsü, insan kaçakçısı ve çocuk fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein'in tutuklanması sağlayan mağdur Virginia Giuffre, intihar etti.

41 yaşındaki Giuffree'nin ailesi, Batı Avustralya’daki evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yıllardır bu bölgede yaşayan Giuffre’nin ölümüne ilişkin yazılı açıklamada, "Virginia, cinsel istismar ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede yılmaz bir savaşçıydı. Hayatta karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, etrafındakilere ışık saçtı. Onun yokluğunu tarif edilemez" denildi.

Batı Avustralya polisi, Cuma günü geç saatlerde Perth kırsalındaki Neergabby'de bir konutta 41 yaşındaki bir kadının öldüğüne dair ihbar aldıklarını bildirdi.

Polis, ilk yardım müdahalesinin sonuçsuz kaldığını ve olayda herhangi bir şüpheli durum tespit edilmediğini belirtti.

Giuffre, 2022 yılında Prens Andrew’a, Epstein’ın New York’taki malikanesinde ve özel adası Little St. James’te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla açtığı davayı anlaşmayla sonuçlandırmıştı.

Soldan Sağa: Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre (16) , Ghislaine Maxwell

'EPSTEIN KENDİNİ ÖLDÜRMEDİ'

Giuffre, Epstein hakkında ceza soruşturması talep eden ilk isimlerden biriydi. Epstein 2019 Temmuz'unda insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmış, birkaç hafta sonra New York'taki Metropolitan Hapishanesi'nde "kendini asarak" hayatını kaybetmişti.

Ölümü uzun yıllardır tartışma yaratıyor. Zengin insanları "Lolita Express" isimli özel uçağıyla özel mülk olan adalara uçuran ve burada, çocukları adaya getirdiği kişilere servis eden Epstein'in, adada bulunmuş olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı zengin ve ünlü kişiler tarafından öldürtüldüğü iddia ediliyor.

Bu dönemde kamuoyu yoklamaları, ankete katılanların yaklaşık yüzde 77'sinin "Epstein'in kendini öldürmediğini" belirtmişti.

Epstein'in bulunan "ada misafirleri" listelerinde adı geçenler arasında Prens Andrew, Stephen Hawking ve Donald Trump da bulunuyordu.