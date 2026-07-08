Türkiye, çocuk giyim üretiminde Avrupa'nın önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Sektörün ihracat hacmi son yıllarda artış gösterirken, üreticiler yeni pazar arayışlarını büyük ölçüde uluslararası fuarlar üzerinden sürdürüyor.

Bu takvimin bölgedeki önemli duraklarından biri de İstanbul oldu. Informa Markets tarafından düzenlenen ve 35 yılı aşkın geçmişi bulunan CBME Türkiye, bu yıl da yerli üreticilerle yurt dışından gelen alıcı ve editörleri İstanbul'da bir araya getirecek.

Fuarın çocuk modası yayını Junior Style ile yürüttüğü İstanbul Editorial iş birliği 2026 edisyonunda da sürüyor.

İş birliği kapsamında Türk markalarının yeni koleksiyonları, üç gün süren fuar boyunca uluslararası editör ve alıcı ağına tanıtılacak. Fuara bu yıl da çok sayıda ülkeden ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda Uluslararası İş Birliği Sürüyor

Kariyerine 2005 yılında Riga'da stilist ve köşe yazarı olarak başlayan Junior Style'ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni Aleksandra Ataca, 2015'ten bu yana Türkiye'deki çocuk giyim markalarıyla görsel pazarlama ve katalog çalışmaları yürütüyor.

New York'ta düzenlenen sektör fuarında podyum programının yaratıcı direktörlüğünü yürüten Ataca, Junior Style bünyesinde uluslararası bir ödül programı da düzenliyor. Ataca, geçen yıl CBME Türkiye'nin özel edisyonunda Türk markalarının koleksiyonlarının sergilendiği seçki pavyonunu hazırlamıştı.

Ataca, Türk üreticilerin küresel pazardaki konumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye ile 10 yılı aşkın süredir devam eden mesleki bir bağım var.

Bu süreçte Türk üreticilerin işçilik kalitesini ve tasarım kapasitesini yakından gözlemleme imkanım oldu. Türk markaları uluslararası pazarda kendine yer açtı; bundan sonraki aşama, bu konumun doğru kanallarla kalıcı hale getirilmesi."

Yeni Sezon Koleksiyonları Tanıtılacak

Fuar boyunca Türk markalarının yeni sezon koleksiyonları, yurt dışından gelen satın alma heyetlerine ve sektör basınına sunulacak. Programda ayrıca sektör trendlerinin ele alınacağı seminer ve sunumların yer alması bekleniyor.

Ataca, iş birliğinin hedefini şöyle aktardı: "Amacımız, daha fazla Türk markasını uluslararası editör ve alıcı ağıyla buluşturmak.

Üreticinin doğru editöryel ve perakende kanallarına ulaşması, ihracatta sürekliliğin de ön koşulu. 2026 programını bu çerçevede planladık."

Sektör temsilcileri, fuarın çocuk giyim ihracatında yeni pazarların önünü açmasını ve mevcut alıcı ilişkilerinin genişletilmesine katkı sağlamasını bekliyor.

CBME Türkiye'nin 44. edisyonu, 11-13 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Expo Center'da ziyarete açık olacak.