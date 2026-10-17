Antalya Valiliği, kentte 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının iptal edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda söz konusu yarışmanın düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Çocukların bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunmasının, haklarının gözetilmesinin ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulmasının esas olduğu vurgulanan açıklamada, “Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir” denildi.