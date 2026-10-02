İtalya’nın Valle d’Aosta bölgesindeki Bard, yaklaşık 100 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim. Köyün çevresinde yer alan ve halk arasında “Kadınlar Kaydırağı” olarak bilinen kaya oluşumu ise yüzyıllardır çocuk sahibi olmak isteyen kadınların gerçekleştirdiği ritüelle anılıyor.

Yerel inanışa göre kadınlar bu alana gelerek çocuk sahibi olma dileğinde bulunuyor. Ritüelin geçmişinin ne kadar eskiye dayandığı kesin olarak bilinmese de gelenek bölgenin dikkat çeken kültürel unsurlarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

NAPOLEON’UN ORDUSUNU DURDURAN KALE

Bard’ı ilginç kılan tek unsur bu gelenek değil. Köyün üzerinde yükselen tarihi kale, 1800 yılında Napoleon Bonaparte’ın İtalya seferi sırasında önemli bir rol oynadı.

Napoleon’un ordusu, stratejik konumdaki kalenin savunması nedeniyle burada beklemek zorunda kaldı. Günümüzde kale, modern bir müze kompleksine dönüştürülmüş durumda.

NEOLİTİK DÖNEMDEN ROMA’YA UZANAN TARİH

Köy çevresinde Neolitik dönemden kaldığı belirtilen kaya oymaları ve buzulların oluşturduğu doğal oluşumlar da bulunuyor. Bölgedeki tarihi izler bununla da sınırlı kalmıyor. Roma döneminden kaldığı belirtilen su kanalı da günümüzde görülebilen yapılar arasında yer alıyor.

EKİM AYINDA KÖYDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

Bard, ekim ayında düzenlenen Marché au Fort festivaliyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köy, festival süresince yerel ürünlerin sergilendiği geniş bir pazara dönüşüyor.

Peynir ve şarap başta olmak üzere yöresel ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikte tarihi kıyafetler de kullanılıyor.