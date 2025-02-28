Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, çocukların tartışmasına ailelerin de karışmasıyla sopa ve silahların kullanıldığı kavgada kurşunlar sokakta bulunan bir binaya isabet etti, 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Dilovası ilçesi İstiklal Caddesi 530 Sokak üzerinde gerçekleşen olayda çocuklar arasında çıkan tartışma, daha önceden aralarında husumet bulunan aileler arasında kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların kullanıldığı kavga sırasında silahtan çıkan kurşunlar, sokak üzerinde bulunan bir binaya isabet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yeribe sağlık ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sona ererken, kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.