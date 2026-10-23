Fransa'nın Yvelines bölgesinde yer alan Trappes ve La Verrière ilçesinde cuma sabahı saat 10.30 sıralarında bir araçtan sokaktakilere otomatik silahla ateş açıldı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Olayın ardından hızla müdahalede bulunan polis ekipleri, şüpheliyi Yvelines'e bağlı Coignières'de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yvelines Valiliği ise arama ve kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini ve bilançonun henüz kesinleşmediğini duyurdu.

ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇTI

BFMTV televizyonuna açıklamalarda bulunan belediye başkanı, "Saldırgan açıkça rastgele ateş ediyordu ve bir katliam yapmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

Bölgede ikamet ettiği belirtilen zanlının bir çocuk parkını, bir sağlık merkezini, bir benzin istasyonunu ve ticari bir sokağı hedef alarak ateş açtığı belirlendi.

Belediye başkanı, saldırının kurbanları arasında yer alan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun vücuduna sekiz kurşun isabet ettiğini bildirdi.

Ağır yaralanan 29 ve 49 yaşlarındaki iki erkeğin ise durumun kritik olduğu belirtildi. Yaralılar yoğun bakıma alındı.

TERÖR ŞÜPHESİ

Gelişmelerin ardından X platformu üzerinden bir paylaşımda bulunan Başbakan Sébastien Lecornu, meydana gelen olayların "çok vahim" olduğunu belirtti.

Olayla ilgili hukuki süreç süratle genişletilerek Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat) dosyayı devraldı.

Savcılık tarafından yayımlanan bildiride; yakalanan saldırganın gözaltında tutulduğu, sürecin "eylemlerin belirlenmiş bir sözde ırk, etnik köken, ulus veya dine gerçek ya da varsayılan aidiyet nedeniyle gerçekleştirilmiş olması ağırlaştırıcı sebebiyle, bir terör girişimiyle bağlantılı cinayet" kapsamında soruşturulduğu kaydedildi.