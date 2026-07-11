Aksaray Merkeze bağlı Tacin Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda 20 yaşındaki kuryeler İ.Y ve M.A.K., motosikletleriyle çocuk parkında oyun grubundaki parkurlara çıkıp akrobatik hareketler yaptı.
Çevrede bulunan vatandaşların kayda alıp sosyal medyaya yüklediği görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Plakalarından tespit edilen 2 kurye servis taşıdıkları sırasında yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kurye hakkında, 'Akrobatik hareketler yapmak', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Motosikleti yaya yolunda sürmek' ve 'Yetki belgesiz araç kullanmak' suçundan toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandı.
Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan 2 kuryenin motosikletleri de trafikten menedildi.