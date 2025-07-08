Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'ın teklifinde; evde çocuk bakımını üstlenen, herhangi bir işte çalışmayan ve hanesinin toplam geliri net asgari ücretin üç katından az olan kadınların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılması, bu kişilere devlet tarafından hem sosyal güvenlik primi ödenmesi hem de net asgari ücretin yüzde 50’si oranında düzenli aylık bağlanması öngörüldü. Kılıç, kanun teklifiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"KRİTİK BİR ADIM"

“Annelik, en ağır emek türlerinden biridir. Ancak bu emek ne sosyal güvenceyle korunuyor ne de ekonomik olarak karşılık buluyor. Bu teklif, evde çocuk büyüten kadınların görünmeyen emeğini tanıyor, onları geleceğe daha güvenle bakacakları bir zemine kavuşturmayı hedefliyor.”

Teklifin gerekçesinde kadınların yalnızca aile içinde değil, ülke genelinde sosyal refahın ve demografik istikrarın korunmasında da kilit rol üstlendiğine dikkat çekilerek, kadınların çocuk sahibi olduktan sonra sosyal güvenceden yoksun kalmasının hem bireysel özgürlüklerini hem de ekonomik bağımsızlıklarını zedelediği vurgulandı.

“Bu düzenleme sosyal adaletin, kadın haklarının ve aile bütünlüğünün güçlenmesi adına kritik bir adımdır. Aynı zamanda doğurganlık hızının düştüğü ülkemizde, kadınların ekonomik kaygılarla çocuk sahibi olmaktan uzaklaşmasını önlemeyi amaçlamaktadır” diyen Kılıç, sosyal devlet ilkesine dikkat çekti.