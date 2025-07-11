Madagaskar’da bir mahkeme, 2024 yılında altı yaşındaki bir çocuğa tecavüz ve cinayete teşebbüs suçundan yargılanan bir sanığa cerrahi hadım cezası verdi.

Başkent Antananarivo’nun 30 kilometre batısındaki Imerintsiatosika’da meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Didier Razafindralambo, sanığın ağır işlerde ömür boyu hapis cezasına ve cerrahi yolla hadım edilmeye mahkûm edildiğini bildirdi.

Kararın emsal niteliğinde olduğunu belirten mahkeme, hadım etmenini "benzeri suçlulara verilen en iyi mesaj" olduğunu ifade etti

Cerrahi hadım cezası geçen yıl çıkarılan bir yasayla, 10 yaş ve altındaki çocuklara yönelik cinsel saldırılarda bulunan kişilere uygulanmak üzere yasal hale geldi.

BENZER UYGULAMALAR YAYILIYOR

Hükümet, mahkemelerin çok sayıda çocuk tecavüzü davasıyla karşı karşıya kaldığını ve bu nedenle hadım etme cezasının getirildiğini açıkladı.

Söz konusu karar, ada ülkesinde bu yöntemin ilk kez uygulanması anlamına geliyor. Yetkililer, cezanın caydırıcılık amacı taşıdığını ve çocuklara yönelik cinsel suçlara karşı toplumun beklentisini yansıttığını vurguladı.

Dünyada bazı ülkelerde benzer cezalar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çekya ve Almanya gibi ülkelerde cerrahi müdahale sanığın rızasıyla uygulanabiliyor.

ABD’nin Louisiana eyaleti geçen yıl, bazı çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar için bu yöntemi zorunlu kılan ilk eyalet oldu.