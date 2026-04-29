Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını riske atan bir ürünle ilgili önemli bir karar aldı.

‘KURŞUN MİKTARI SINIRIN ÜZERİNDE’

Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi’nde yayımlanan bilgilere göre, yapılan denetimlerde Gaziantep’te faaliyet gösteren Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen “De&Fa” markalı yazlık çocuk terliği mercek altına alındı. Laboratuvar analizlerinde ürünün içerdiği kurşun miktarının yasal sınırların üzerinde olduğu tespit edildi. Bu durumun, özellikle gelişim çağındaki çocuklar açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtildi.

GERİ TOPLATILMA KARARI

Elde edilen bulgular doğrultusunda Bakanlık, 7223 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında söz konusu terliğin satışını yasakladı. Aynı zamanda ürünlerin piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden geri toplanması için süreç başlatıldı.