Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ‘İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’ üzerinde çalışıyor.

EN AZ 3 ÇOCUK

Bu destekten yararlanmak isteyen ailelerin en az üç çocuk sahibi olması gerekiyor.

İLK KEZ ARAÇ ALACAKLARI KAPSIYOR

İlk kez araç alacaklara sunulacak bu destekle, ‘düşük gelirli gruplar için satın alma gücüne uygun, uzun vadeli finansman kolaylığı’ sağlanması amaçlanıyor.

Programın, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un satışlarını da artırması öngörülüyor.

Daha önce belirlenen hedeflere göre, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit yerli araçların 2030 yılında pazar payının yüzde 35’e, yerlilik oranının ise yüzde 75’e yükseltilmesi planlanıyor.