Eğer bir çocuk, gerçeğe aykırı bazı ifadelerle büyürse, neyin doğru olduğuna dair bir karışıklık duygusu geliştirmeye başlar. Psychology Today dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, çocukluk döneminde duyulan beş belirli cümle özellikle travmatik etkiler yaratabiliyor.

"Bu asla yaşanmadı"

"Bu asla yaşanmadı" ifadesi, özellikle bir kişinin yaşadığı acı verici bir deneyimi inkar etmek için kullanıldığında yıkıcı bir etki yaratabiliyor. Bu tür bir ifade, gerçeklerin doğruluğunu sorgulatır ve kafa karışıklığı, özgüven kaybı ve yalnızlık hissine yol açabilir. Psikolojik veya fiziksel şiddet mağduru birçok kişi, bu ifadenin, kendi algılarından şüphe etmelerine neden olarak acılarını daha da artırdığını belirtiyor.

"Abartıyorsun"

Bu cümle, mağdurun duygu ve hislerini küçümsemek anlamına gelir. Genellikle birinin rahatsızlık duyduğu durumlarda kullanılır ve bu da duyguların ifade edilmesini zorlaştırır, çoğu zaman duygusal engellemeler yaratır.

"Çok dramatik davranıyorsun"

"Çok dramatik davranıyorsun" ifadesi, kişinin duygularını itibarsızlaştırır ve birey, çok gerçek bir rahatsızlık hissetse bile aşırı tepki verdiğini düşünmeye başlar. Yapılan araştırmalar, çocukluklarında bu cümleyi sıkça duyan kişilerin, kendi acılarını küçümseme eğiliminde olduklarını ortaya koyuyor.

"Geçmişi geride bırakmalıyız"

"Geçmişi geride bırakmalıyız" ifadesi, iyi niyetle söylenmiş olsa da, travmadan iyileşmeye çalışan bir kişi için incitici olabilir. Bu cümle, geçmişteki acının kolayca "bırakılabilecek" bir yük olduğunu ima eder ve bu da otomatik olarak duyguları ve acıları geçersiz kılar. Araştırmada, birçok katılımcı bu cümlenin, uygun destek aramalarını engellediğini belirtti.

"Üzerinden yıllar geçti"

"Üzerinden yıllar geçti" ifadesi, geçmişte yaşanmış bir olayın hâlâ kişiyi etkileyen acı verici etkisini inkar eder. Bu tür bir ifade, mağdurda suçluluk ve anlayışsızlık duyguları yaratabilir. Araştırmalar, fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan kişilerin, dayanıklılık süreçlerinin "sıkıştığını" ve bu durumun kişinin içine kapanmasına yol açtığını ortaya koyuyor.