Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Çocuklar Duymasın’da Duygu karakteriyle tanınan Hayal Garip, uzun bir aranın ardından yeniden seyirci karşısına çıktı. Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

DUYGU KARAKTERİYLE TANINMIŞTI

2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın, farklı dönemlerde ekranlara gelerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizide Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı Haluk ile Pınar Altuğ’un hayat verdiği Meltem’in kızı Duygu karakteri de yapımın unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Dizinin 2010 yılında başlayan döneminde Duygu’yu Hayal Garip canlandırdı. Ayşecan Tatari’den devraldığı rolle ekrana gelen Garip, 2010-2013 yılları arasında dizinin kadrosunda yer aldı.

13 YIL SONRA EKRANA GERİ DÖNDÜ

Asıl adı Hayal Kahraman Özalp olan oyuncu, Çocuklar Duymasın öncesinde de çeşitli yapımlarda rol aldı. İpsiz Recep dizisinde Leyla, İstanbul’da Aşık Oldum’da ise Işıl karakterini canlandırdı.

Duygu karakterinin ardından da farklı televizyon ve sinema projelerinde kamera karşısına geçen Garip, bir dönem ekranlardan uzak kaldı. 2016 yılında Yüzyıllık Mühür dizisinde Perihan karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra farklı projelerde yer aldı.

YENİ DİZİSİNDE BAMBAŞKA GÖRÜNÜYOR

Hayal Garip, uzun bir aranın ardından Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden televizyon ekranlarına döndü. Ancak oyuncuyu yeni görünümüyle gören eski izleyicileri şaşkınlığını gizleyemedi.

Çocuklar Duymasın döneminde uzun ve koyu kahverengi saçlarıyla tanınan Garip, yeni dizisinde saçlarını kızıl tonlarına boyattı. Oyuncunun değişen saç modeli, makyajı ve tarzı da görünümünü büyük ölçüde değiştirdi.

“TANIMAKTA ZORLANDIM”

Hayal Garip’in yıllar sonraki görüntülerini gören bazı izleyiciler, oyuncunun Duygu karakterine hayat veren isim olduğunu ilk bakışta anlayamadı. Sosyal medyada “Tanımakta zorlandım” ve “Adeta bambaşka biri olmuş” gibi yorumlar yapıldı.

Yaklaşık 13 yılın ardından yeniden geniş bir televizyon izleyicisinin karşısına çıkan Garip, bu kez farklı imajıyla hafızalardaki Duygu karakterinden oldukça uzak bir görünümle ekranda yer aldı.