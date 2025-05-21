Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde evlenme teklifi etmişti.
Kızılay o anların videosunu Instagram hesabından "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla paylaşmıştı.
4 yıldır aşk yaşayan sevgililer, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Furkan Kızılay ile Tutku Yılmaz, bu mutlu günlerine dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.