

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay 5 yıldır birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile geçen haziran ayında evlenmişti.

Yılmaz önceki gün "Düğünden sonra düğün sektörüne girdik" açıklamasını yaptı.

Kızılay da "Yaşadığımız deneyimden sonra oldu. Zaten prodüksiyon ajansımız vardı, 'Neden bu işi yapmayalım?' diyerek insanların mutlu anlarını kaydedip, paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"BALAYINA DAHA ÇIKAMADIK"

Çocuk sorularına da şöyle cevap verdi: "Çocuk kısmetiyle gelir. Planlı ve programlı olmaz. Herkes soruyor, daha yeni evlendik. Balayına daha çıkamadık."