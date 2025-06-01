Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Çaycı Hüseyin'in yakın arkadaşı 'Şükrü 'karakterini canlandıran Şükrü Koruyucu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Kocaeli’de otobüs şoförlüğü yapıyormuş.

Habertürk'e konuşan Koruyucu, ekram macerasını şu sözlerle anlattı: "Servis minibüsüm vardı. Birol Güven, Darıcalı olduğu için set çalışanlarını Kaynarca'dan Darıca'ya taşımamı istedi. Böylece tanıştık."

O dönemlerde cast ajanslarının yaygın olmadığını belirten Koruyucu, 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde bir eksik rolü tamamlamak için sete çağrıldığını söyledi: "Cast ajansları yaygın olmayınca 'Sen iri yarı bir adamsın gel' dediler. Birkaç bölüm rol alacağımı düşürken kalıcı oldum."

Bu performansıyla beğenilen Koruyucu, daha sonra 'Çocuklar Duymasın' dizisine dahil edildiğini belirtti.

Koruyucu, "Yan roldeydim ama tanınıyordum. Hâlâ tanıyıp fotoğraf çektirmek isteyen çıkıyor" dedi.

Daha sonra Darıca Belediyesi'nde tekrar şoför olarak çalışmaya başlayan Koruyucu, 2005'te biten dizinin 2010'da yeniden çekilmeye başlamasıyla Birol Güven'den bir kez daha teklif almış: "Birol Bey, belediyeden rica etti. Haftada bir gün sete gittim, cumartesi pazar da belediyede çalıştım. 2019'da emekli oldum."

OYUNCULUĞA BU YÜZDEN ARA VERMİŞ

İki çocuk babası olan ve kamera arkasında da çalıştığını belirten oyuncu, ritim bozukluğu nedeniyle kalbine pil takıldığını ve bu nedenle oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: "İstanbul'dan uzak kalınca sektörden de uzaklaşıyorsun ama ekranlara dönmek istiyorum."

Şimdilerde Darıca'da yaşamını sürdüren Şükrü Koruyucu, hâlâ rol arkadaşlarıyla iletişimde olduğunu söyledi.