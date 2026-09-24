Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Tolga' karakterine hayat veren oyuncu Serkan Balbal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü İBB soruşturması kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alınan 100 isim arasında yer almıştı.



Üç ay cezaevinde kalmasının ardından 'etkin pişmanlık' ifadesi veren ve savcılıkta reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren tutuklu iş insanı Murat Kapki hakkında suçlamalarda bulunan Balbal, bugün görülen İBB Davası’nın 87'inci gününde kürsüye geldi. Balbal'ın savunması sırasında salonda Kapki ve İmamoğlu da hazır bulundu.





MAHKEMEDE ÇARK ETTİ



Balbal, verdiği ifadeye karşın mahkemedeki savunmasında Kapki hakkında hiçbir suç iddiasında bulunmadı. Kürsüde yaptığı savunmada tutuklanıp 3 ay cezaevinde kaldığını ifade eden Balbal, "Savcıya bildiklerimi daha net anlattım ve tahliye oldum" dedi.



Balbal, Murat Kapki'yle yakın dost olduklarını ama hayatının hiçbir döneminde İBB ile iş yapmadığını ifade etti.





Etkin pişmanlık ifadesinde kullandığı "Murat İBB'den çok büyük paralar kazandı" ifadesi kendisine hatırlatılan ve "Olağanüstü bir artış mı yaşandı?" diye sorulan Balbal, "Biz Murat'la 2009'da tanıştık. O zaman da Acarkent'te villası vardı" yanıtını verdi. Balbal ayrıca, savcılığın kendisine bir kamera kaydı gösterdiğini ve "Bu Murat mı?" diye sorduğunu belirtti ve "O zaman da söyledim, Murat yurt dışına kaçmaz, çünkü eşi ve çocuklarını bırakmaz" dedi.





NE OLMUŞTU?



Balbal, Haziran 2025'te verdiği etkin pişmanlık ifadesinde 2023 başlarında Murat Kapki ile araçta seyir halindeyken Tuncay Yılmaz'ın Kapki'yi aradığını ve İmamoğlu İnşaat'tan kendilerine 2 villa yazıldığını söylediğini belirtmiş, Kapki'nin bu villalardan birini kendisinin almasını teklif ettiğini ancak bu teklifi reddettiğini söylemişti.



Balbal ayrıca Kapki'nin kendi üzerine aldığı bu villaları daha sonra operasyon öncesinde Zeynep Tezcan üzerine devrettiğini öne sürmüş ve Kapki'nin İBB ile yaptığı işler nedeniyle zenginleştiğini iddia etmişti.