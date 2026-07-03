MEB, 6-14 Temmuz tarihleri arasında devlet okullarını TÜGVA’ya tahsis etti. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine Kuran-ı Kerim, Canım Peygamberim, adabı muaşeret, akıl zeka oyunları, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol eğitimleri verilecek. Geziler ve ödüllü yarışmalar yapılacak. Vakıf, lise öğrencileri için düzenleyeceği yaz okulunda kız ve erkek öğrenciler için ayrı sınıflar açtı.

KIZ-ERKEK AYRILDI

İlköğretim, ortaokul ve ortaöğretimde okuyan öğrencilere açılan yaz okulları dışında, “Değerlerimizle güçlenmek, ilimle donanmak ve dolu bir yaz geçirmek isteyen genç kızlarımızı ‘Asrın İzinde Lise Yaz Okulu’na bekliyoruz” çağrısıyla, kız öğrencilere özel yaz okulu da açıldı. Kızlar bu eğitimi, TÜGVA Ankara il binasında alacak.

İCAT ÇIKARACAKLAR

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ayrıca robotik kodlama, yapay zeka, Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi verilen ‘İcathane’ adlı bir yaz okulu daha açıldı. “Geleceği inşa eden nesiller, İcathane’de yetişiyor” sloganıyla öğrenciler okullar açıkken sınıflar gezilerek çağrıldı. İlköğretim ve ortaöğretimde, “Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in hayatı, yapay zeka” gibi dersher, MEB müfredatında zaten var.

REKOR İSTANBUL’DA!

TÜGVA’ya tahsis edilen okul sayıları bazı illerde şöyle; İstanbul 432, Gaziantep 187, İzmir 161, Bursa 89, Erzurum 80, Ankara 46, Adana 40, Diyarbakır 40, Kocaeli 18, Konya 12, Kastamonu 11

Cazip ödüller sunuluyor

TÜGVA, 4-6 yaş yaz okuluna çocukları, “Minik evlatlarımız için TÜGVA eğitim merkezimizde yaz okulumuz başlıyor. Haydi öğrenirken eğlenmeye, eğlenirken ufkumuzu genişletmeye var mısın?” diyerek çağırdı. 4-6 yaş için Diyanet, tarikatlar, cemaatler ve vakıflar her biri umre, bilgisayar, bisiklet, altın ve para ödüllü yarışmalarla yaz okullarına öğrenci kapma yarışına girdi.

İyi liselere yerleştirilmek iyi üniversite garantisi mi?

Türkçe ve matematik testleri zorlasa da 1 milyon 22 bin 658 adayın başvurduğu 2026 LGS sonuçlarında geri sayım başladı. Sınav sonuçları açıklanmadan, öğrenci ve veliler tercih telaşına düştü. Liseler kendilerini ‘en başarılı okul’ gösterme yarışında, üniversite sınavında yerleşen öğrenci sayısını öne çıkarıyor. Üniversite sınavını kazanan öğrenci sayısı, lise tercihlerinde yeterli olmuyor. Devlet veya özel liselerde Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması verenler öğrenci tercihlerde öne geçti. Üniversite sınavı barajı 4 yıl önce kaldırılmıştı.

Bu 4 yılda üniversitelerde 4 yıllık lisans programı yerleşme oranlarında, özel fen liseleri yüzde 49.6 oranıyla ilk sırada geliyor. Devlet fen liseleri ise yüzde 48.2 oranıyla 2. sırada yer aldı. Üniversitelerin lisans programlarına öğrenci yerleştirmede, fen liseleri birinci oldu.

Anadolu liselerinde 5 öğrenciden 1’i elendi

LİSE türlerine göre 4 yıllık lisans programlarına yerleşme oranları şöyle: Anadolu liselerinde yüzde 20.6 ve İHL’de yüzde 17.6’ya düştü. Anadolu lisesi mezunlarının yüzde 15.6’sı ve İHL mezunlarının yüzde 11.9’u iki yıllık MYO kazanabildi. Endüstri meslek liseleri, lisans yerleşme oranı yüzde 2.1 oranıyla tüm lise türleri içinde en sonuncu.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: Türkiye’de 500 puan alanlar da sadece lise eğitimiyle yetinmiyor

“Bir lisenin, üniversiteye öğrenci yerleştirme başarısı, tek başına sayılarla belli olmaz. Öğrencisini, hangi bölümlere ve hangi üniversitelere yerleştirdiği önemlidir. YKS’de 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerden hangisine yerleştiği farklı parametrelerdir. Öğrenciler, üniversite sınavına hazırlık sürecinde liseden aldıkları eğitimle yetinmez. Hazırlık kursları, özel ders ve dijital platform gibi süreçleri hazırlık sürecine alır. Türkiye’de şu anda 500 tam puanla girilen liselerdeki öğrenciler de sadece okuldan aldıkları bilgiyle yetinmeyip birçok destek alıyorlar.”

“SORGULAMA SÜRECİ DERİNLEŞTİ”

“Lise seçiminde okulun akademik başarısı yanında öğrenci ve veli profili uyumu belirleyici etkendir. Veliler, ‘Benim çocuğum Robert’te, Kabataş’ta, Galatasaray’da, İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyor’ diyerek bazı okulları bir statü göstergesi olarak kullanır. Türkiye’deki üniversitelerin, akademik niteliğiyle ilgili sorgulama süreci gittikçe derinleşiyor. Bu da öğrenci ve velileri yurt dışında üniversite eğitimine rahat geçebilecekleri liselere yöneltti. Çok yüksek puanla girilen liselerin öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelere gitmek için bu liselere yöneliyorlar.”

‘Bizi seç’ bursu: 450 bin TL’ye çıktı

YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasını beklemeyen bazı üniversiteler; sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde ilk 100 ile ilk 5 bine giren başarılı öğrencileri kapmak için kesenin ağzını açtı. Sınav sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. Vakıf ve devlet üniversiteleri, YKS’de en başarılı öğrencileri kapmak için cazip burs teklifleri sunmaya başladı. Ücretsiz eğitim-öğretim, özel oda, sınırsız beslenme, bilgisayar, yüzme, yurt dışı tatili hatta yurt dışında tam burslu yüksek lisans-doktora şansı başarılı adayların önüne serildi. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl ilk öğrencilerini alacak. İlk 15 binden bu üniversitede tıp fakültesini tercih eden öğrencilere aylık 50 bin TL’den 9 ay sonunda 450 bin TL burs verilecek. YKS’de 15 bin ile 50 bin sıralamasındaki adaylar tercih ederse aylık burs 30 bin TL ve 9 aylık burs 270 bin TL olarak ödenecek. Tıp seçen öğrenciler ilk

3 yıl İÜ Tıp Fakültesi’nde, son 3 yıl Bitlis’te eğitim alacak.

Amerika’da ücretsiz eğitim

Devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi, tüm programlara ilk sıradan yerleşecek adaylara aylık 5 bin TL cep harçlığının yanı sıra, ABD’de ücretsiz yüksek lisans, doktora bursu vadetti.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş

BURS VAR BİNA YOK!

Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı onayı ile kuruldu. Ancak tıp fakültesi inşaatı için temel kazısı yeni başladı. Fakülte inşaatının bitmesi planlanan 3 yılda, bu yıl ilk kez alınacak öğrenciler, İstanbul Tıp Fakültesi’nde misafir öğrenci olarak okuyacak.