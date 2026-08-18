Nizhuhe köyü, derin bir vadinin tabanında bulunuyor. Okul ise dağın yukarısındaki Puli kasabasında. Geçmişte öğrenciler yatılı okullarına ulaşabilmek için aileleriyle birlikte dik ve tehlikeli patikalardan tırmanmak zorunda kalıyordu. Gidiş dönüş yolculuğu yaklaşık 6 saati bulabiliyordu.

288 METRELİK ASANSÖR UÇURUMA İNŞA EDİLDİ

Bölgede turizm amacıyla geliştirilen proje kapsamında uçurum boyunca 288 metre yüksekliğinde cam bir asansör inşa edildi. 'Fuyao Ladder' adı verilen yapı, yaklaşık 94 katlı bir binanın yüksekliğine denk geliyor.

Asansör yolcuları vadi tabanından yukarı taşıyor ancak yolculuk burada sona ermiyor. Öğrenciler asansörün ardından servis araçları ve teleferik sistemini kullanarak dağın üst bölümündeki okullarına ulaşıyor. Tüm güzergâhın devreye girmesiyle eskiden yaklaşık 3 saat süren yol yarım saate kadar indi.

Sistem yalnızca turistlere hizmet vermiyor. Nizhuhe ve çevresindeki köylerde yaşayanlar asansör ve teleferikten ücretsiz yararlanabiliyor. Böylece öğrencilerin okula gidip gelirken tehlikeli uçurum patikalarını kullanmasına gerek kalmıyor.

SAATTE 1200 KİŞİ TAŞIYABİLİYOR

Yaklaşık 9,5 milyon dolara mal olduğu belirtilen asansörün saatte 1200 kişiye kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. 288 metrelik dikey mesafe ise asansörle yaklaşık 57 saniyede geçilebiliyor.

Bölgedeki ulaşımın geçmişte ne kadar zor olduğu eski görüntülerde de görülüyor. Çocuklar dar ve dik dağ yollarından yürüyerek yukarı çıkıyor, aynı yolu aileleriyle birlikte geri dönüyordu. Özellikle yağışlı havalarda bu güzergâh daha da tehlikeli hale geliyordu.

Yeni asansör ve teleferik sistemiyle öğrencilerin yolculuğu yalnızca kısalmadı; köyün dış dünyayla bağlantısı da kolaylaştı. Uçurumun kenarındaki dev yapı turistik bir tesis olarak kullanılırken, bölge halkı için günlük ulaşımın önemli bir parçasına dönüştü.