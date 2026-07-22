İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir grup çocuk apartmanın dış duvarına bitişik olan alanda çakmakla lastik yaktı.
Çocukların yaktığı ateş kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesine sıçradı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bir bina sakininin alevlere su dökerek yaptığı müdahale sonucunda yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, apartmanın dış duvarında maddi hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman kısa sürede apartmanın içine doldu. Bu sırada binada yaşamakta olan 50 yaşındaki KOAH hastası Fatma U., yoğun dumandan etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından serum takılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği’ne giderek ifade veren Fatma U., ateşi yakan çocuklardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.