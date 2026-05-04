Dijitalleşmenin hızlandığı, çocukların büyük bölümünün zamanını ekran karşısında geçirdiği günümüzde, Kenya’da alternatif bir eğitim modeli hayata geçti.

Turistik rotaların dışında, doğayla iç içe bir bölgede kurulan kamp, 12–18 yaş arası öğrencileri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak, doğa temelli bir öğrenme sürecine dahil ediyor.

Doğayı koruma bilinci aşılanıyor

Eğitim programı kapsamında; çocukların çevreyle bağını güçlendiren, yerel ekosistemi ve sürdürülebilirliği hedefleyen, ağaç dikme, yerel kaynakların yönetimi ve kültürel ekolojik bilgiler de müfredata dahil ediliyor. Program “eko-okuryazarlık” yaklaşımıyla öğrencilerin yalnızca doğayı tanımasını değil, aynı zamanda anlamasını ve koruma bilinci geliştirmesini hedefliyor.

Kamp alanı tamamen doğal bir ortamda… Çocuklar burada ders görüp burada yemeklerini yiyip yine burada konaklıyor. Böylelikle doğayla bağları güçleniyor.

Becerileriyle yüzleşiyorlar

Öğrencilerin günlük yaşamda teknolojiden bilinçli şekilde uzak tutulmasının önemini anlatan Laurent “Onların telefonu bir kenara bırakmaları ve yeniden bağ kurmaları gerekiyor. Aşırı bağlantılı bir dünyada yaşıyoruz ve bu onların düşünme biçimlerini etkiliyor” diyor. Eğitim programı kapsamında öğrenciler, elektriğin ve akan suyun bulunmadığı alanlarda günlük yaşam becerileriyle yüzleşiyor. Yemek hazırlama ve doğada yaşam pratikleri bu sürecin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Öğrenciler burada kendi sebzelerini yetiştirerek kendi hayvanlarına bakabiliyor. Zaman zaman da vahşi hayvanları gözlemleyebiliyor.

‘Her çocuğun yeteneğini keşfetmek istiyoruz’

Program sorumlusu ve iletişim direktörü Felipe Laurent, kampın temel felsefesini şöyle anlattı: “Özetlemek zor çünkü çok farklı bakış açıları var. Bizim yaklaşımımız her çocuğun yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek üzerine kurulu.”

Laurent, programın yalnızca akademik değil, aynı zamanda kişisel gelişimi hedeflediğini belirterek doğa ile kurulan bağın çocuklar üzerinde dönüştürücü bir etkisi olduğunu ifade etti.

Derslere katılanlar doğayla iç içe bir yaşam sürerken el becerilerini ve yaratıcılıklarını da geliştiriyor.

Sınıf yok doğa var

Eğitim programı kapsamında 12–18 yaş arası öğrenciler için klasik sınıf eğitimi yerine doğa temelli bir sistem uygulanıyor. Macera, doğa koruma, toplumsal etkileşim ve farkındalık gibi dersler alışılagelmişin dışında sınıflarda değil, vahşi doğanın içinde veriliyor. Kampa katılan öğrenciler safari gözlemleri ile birlikte vahşi yaşamı yerinde inceleyerek doğa koruma projelerine katılıyor.

‘Şehirde olmayan etkileyci bir deneyim’

Program yetkilileri, vahşi doğada yaşanan deneyimin şehir ortamında karşılığının olmadığını belirtti. Fil sürülerinin gözlemlenmesi, gece aslan seslerinin duyulması gibi deneyimlerin çocuklar üzerinde güçlü bir etki bıraktığı ifade edildi.

YEREL HALK DA SİSTEMİN PARÇASI

Eğitim programı kapsamında yerel halk sürece doğrudan dahil ediliyor. Kamp çalışanları, rehberler ve sürücüler sistemin bir parçası oluyor. Ayrıca eğitim süresince yerel Masai topluluğu ile de etkileşim kuruluyor. Eğitim süreci kapsamında öğrencilerin yalnızca doğayı değil, farklı yaşam biçimlerini de anlaması hedefleniyor.