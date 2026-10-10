Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. Düzenleme kapsamında 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi engellenecek.

15-18 yaş aralığındaki kullanıcılar için ise gizlilik, ebeveyn denetimi ve mesajlaşma gibi alanlarda özel kurallar uygulanacak.

Yeni yönetmelik, çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırmayı amaçlayan önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından küçük çocukların platformlarını kullanmasını önlemekle yükümlü olacak. Bu kapsamda yaş doğrulama sistemlerinin devreye alınması gerekecek.

15-18 yaş aralığındaki kullanıcılar içinse farklı önlemler uygulanacak. Bu yaş grubuna yönelik düzenlemeler; gizlilik ayarları, ebeveyn denetimi, mesajlaşma özellikleri ve içerik tavsiye sistemlerini kapsayacak.

Yönetmelik hükümleri 1 Kasım 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Sosyal ağ sağlayıcılarının bu tarihe kadar gerekli teknik altyapıyı kurması ve yaş doğrulama ile denetim mekanizmalarını hazır hale getirmesi gerekecek.