Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından, dijitalleşmeyle birlikte giderek artan reklam uygulamalarına karşı tüketicilerin daha etkin korunması amacıyla hazırlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, dijital reklamcılık alanında tüketici haklarını güçlendiren önemli kurallar hayata geçirilecek; hedefli reklamcılıktan yapay zeka destekli reklamlara, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan ticari tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler uygulanacak.

Yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme kapsamında, tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verileri analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel reklam içerikleri sunulmasına ilişkin uygulamalar daha şeffaf hale getirilmektedir.

Buna göre reklam verenler, reklamların tüketicilere hangi kriterlere göre gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde tüketicilere sunmakla yükümlü olacak. Çocukların dijital ortamda daha güçlü korunmasını amaçlayan önemli bir düzenleme de 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, çocuklara yönelik olarak kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, dijital ticaret ve reklamcılık alanında tüketici haklarını güçlendirmeye, özellikle çocukların kişisel verilerinin korunmasını önceleyen düzenlemeleri hayata geçirmeye ve adil, şeffaf ve güvenilir bir dijital reklam ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi