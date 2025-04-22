Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü sabah 08.00’de Anıtkabir’de düzenlenecek çelenk bırakma töreni öncesi, öğrenci, öğretmen ve idarecilerin sabah 6.30’da okullarında hazır bulunmalarını tebliğ eden bir genelge yayınladı. Genelgede, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tören sunma merasimi sırasında eşlik edecek öğrencilerin en geç 07.20’ye kadar Akdeniz kapısından giriş yapması gerektiği belirtilirken, törene katılacak öğrencilerin 06.30’da idareci ve öğretmenleri nezaretinde okullarında hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.

ATATÜRK ANILMADI

ÖTE yandan MEB tarafından yayınlanan genelgede Atatürk’ün adının geçirilmediği de dikkat çekti. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çelenk Sunma Töreni” diye adlandırılan programda Anıtkabir’e gidilerek çelenk sunulacağı belirtilirken çelengin Atatürk’ün mozolesine sunulacağından bahsedilmedi. Yayınlanan genelgede yer alan saat ve Atatürk’ün isminin geçirilmemesi velilerin eleştirilerine neden oldu. Bazı veliler, “Bu resmen çocukları bayramdan soğutma, Atatürk’ten kopartma genelgesi” ifadelerini kullandı.