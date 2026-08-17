

Antalya’da yaşayan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Merve Gökcan, çocuklarının bez ve mama masraflarına katkı sağlamak için başladığı temizlik işini kendi şirketine dönüştürdü. Kurumsal iş hayatını çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek için bırakan Gökcan, ocak ayında kurduğu şirketle kısa sürede büyüdü ve 3 kadına istihdam sağlamaya başladı.

ÇOCUKLARI İÇİN TEMİZLİK İŞİNE BAŞLADI

İlk çocuğunun doğumunun ardından kurumsal iş hayatına ara veren Gökcan, ikinci çocuğunun da 13 ay sonra dünyaya gelmesiyle yeniden çalışmak zorunda kaldı. Aile bütçesine destek olmak için ayda birkaç kez temizlik işlerine giden Gökcan, bu dönemi şöyle anlattı: “İlk çocuğum doğunca kurumsal işime ara vermek zorunda kaldım. İlk temizlik işime gittiğimde ise bebeğim daha 2 aylıktı. İkinci çocuğum 13 ay sonra oldu, öyle olunca tekrar ara vermek zorunda kaldım. Bu süreçte tabii ki çalışmam gerekiyordu, eve katkı sağlayabilmek için. Bez parası, mama parası kazanıp destek olmam için. Onları toparlayabilmek, destek olabilmek için 'Ne yapabilirim?' diye düşünürken tekrar temizlik işine gitmeye karar verdim”

ÇOCUKLARINA YETİŞEMEYİNCE KARARINI VERDİ

Çocukları büyüdükten sonra yeniden kurumsal hayata dönen Gökcan, bu kez çalışma saatleri nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını söyledi. Antalya trafiğinde kreşe yetişmekte zorlandığını belirten Gökcan, yaşadığı bir olayı “Kurumsalda çalışırken orada bir zaman var. O zaman ise çok kısıtlı. Yani 8-5 gibi çalışırken Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna çocukların kreşine yetişmek, o trafikte o kadar zor bir durumdu ki ve bunu ben tek başıma yapıyordum. O dönemde eski eşimle boşanma aşamasındaydım. Sabah çocukları kreşe bırakıp, akşam kreşten almayı tek başıma üstlendiğim için çok zorlanmaya başlamıştım. Kendime ve çocuklarıma yeni bir hayat kurmak için bu kararı verdim” sözleriyle anlattı.

Kreşte yalnızca 5 dakika geç kalması nedeniyle yaşadığı sıkıntının ardından kararının kesinleştiğini söyleyen Gökcan, “Kreşe 5 dakika geç kaldığımda gördüğüm muamele beni çok rahatsız ediyordu. Bu bende çok büyük üzüntü ve stres yaratıyordu. Böyle olunca kurumsal hayatı tamamen bırakmaya karar verdim. Gerekirse kreşin etrafındaki evlerin tuvaletlerini temizleyeceğim, o kreşin etrafında olacağım çocuklara geç kalmamak için ama çocuklarımın yakınlarından başka bir yere gitmeyeceğim dedim” dedi.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU, ÖDÜL ALDI

Yaklaşık 5 yıl temizlik sektöründe çalışan Gökcan, yaptığı işi kendi girişimine dönüştürmeye karar verdi. 2026 yılının ocak ayında şirketini kuran Gökcan, bugün kendisiyle birlikte 4 kişilik bir ekiple çalışıyor.

“Düzenli temizliğe gittiğim evler de oldu, ara ara gittiğim işler de oldu. En sonunda 'Bu işi ben neden kendim yapmıyorum ki? Neden kendi işim haline getirmiyorum ki?' dedim. Bu şekilde bir adım atmış oldum. Aslında bu işe girmemin en büyük sebebi gerçek anlamda çocuklarım” diyen Gökcan, kısa sürede büyüyen şirketiyle 3 kadına da iş imkanı sağladı.

Gökcan ayrıca İstanbul’da düzenlenen uluslararası ödül organizasyonunda “Yılın En Genç Girişimci İş Kadını” ödülünü aldı.

“ÇOCUKLARIM İÇİN BUNU YAPTIM, ASLA PİŞMAN DEĞİLİM”

Temizlik hizmetiyle kadınların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini söyleyen Gökcan, kendi yaşadığı zorlukların başka kadınlara destek olma isteğini artırdığını belirtti.

“Kendim böyle bir problemi çok uzun yıllar, çocuklarım doğduğu andan itibaren yaşamaya başladığım için bu şekilde olan, dokunabildiğim, görebildiğim, iletişimde olabildiğim bütün kadınlara destek olmak istiyorum. Hepsinin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak istiyorum” diyen Gökcan, girişimcilik kararından pişman olmadığını söyledi.

Gökcan, “5 yıl öncesine baktığımda 'Neden bu işi daha önce yapmamışım ki?' dedim. Çünkü bu sistemin içerisinden çıkıp kendi işimi yaptığımda zamanımı kendim yaratabiliyorum, çocuklarıma zaman ayırabiliyorum. Kazancımı ona göre planlayabiliyorum, ona göre yatırım yapabiliyorum. Aslında tamamen çocuklarımın geleceğini inşa etmeye çalışıyorum. Çocuklarım için bunu yaptım, asla pişman değilim. Hatta hep diyorum, 'Neden daha önce yapmamışım?'” dedi.