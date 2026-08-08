Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam geldiği Batman’da ilk olarak Gercüş ilçesini ziyaret etti. Şimşek daha sonra kent merkezinde İluh Parkı’nın devamı niteliğindeki parkın açılışına katıldı.

Programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü de eşlik etti.

Açılış öncesinde konuşan Şimşek, İluh Deresi çevresinde gerçekleştirilen dönüşüme dikkat çekerek bölgede yaşayan vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturulduğunu söyledi.

İluh Deresi’nin ıslah edilmesinin yanı sıra çevresinde yaşam kalitesini artıracak alanların hayata geçirildiğini belirten Şimşek, Batman Valisi Ekrem Canalp ve ekibine teşekkür etti.

'BUNLAR TESADÜF DEĞİL'

Şimşek, Batman’da son yıllarda yoğun bir hizmet süreci yaşandığını belirterek, “Durmadan, sürekli bir şekilde yeni yollar, ana arterler, yeni parklar, altyapı, üstyapı yapılıyor. Bunlar tesadüf değil. Batman Belediyesi ve Batman Valiliği bir hizmet bürosuna dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı. Amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Şimşek, halka hizmetin aynı zamanda Hakk’a hizmet olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARI İÇİN İŞ İSTEDİ

Parkın açılışının ardından vatandaşlarla selamlaşan Şimşek ile bir kadın arasında diyalog yaşandı. Kadın, parkta tuvalet yapılması talebini iletirken çocuklarının iş bulamadığını da ifade etti. Şimşek, kadına Kürtçe yanıt verdi.

Şimşek, Batman’daki fabrikalara işaret ederek, “Memlekette fabrika çok. Gençlerimiz çalışmak isterse buralarda iş var. Bunun dışında yeni fabrikalar açıldığında gençler iş bulabilecek” dedi.