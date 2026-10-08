Hollywood'un ünlü oyuncusu George Clooney, eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları Ella ile Alexander için Fransa'da yeni bir hayat kurdu. Ailesiyle birlikte Fransız vatandaşlığı alan ve Provence bölgesine yerleşen 65 yaşındaki oyuncu, şimdi yaşadığı bölgeye yeni bir iş daha kazandırmaya hazırlanıyor.

Clooney, önümüzdeki ilkbaharda açılması planlanan yeni bir işletme için Kanadalı otelci Graham Porter ile ortaklık kurdu. Provence bölgesindeki mekan için tadilat çalışmalarının başladığı öğrenildi.

GEORGE CLOONEY RESTORAN İŞİNE GİRİYOR

George Clooney'nin yeni girişiminin restoran işletmeciliği olduğu ortaya çıktı. Hollywood yıldızı, ailesiyle birlikte yaşadığı evin yakınlarında yeni bir İtalyan restoranı açmaya hazırlanıyor.

Restoranın gelecek ilkbaharda hizmete girmesi planlanırken mekanın adı, şefi ve menüsü henüz açıklanmadı. Tadilat çalışmalarının ise şimdiden başladığı öğrenildi.

Yeni restoran, Clooney çiftinin 2021'de satın aldığı ve zamanla aile evine dönüştürdüğü Domaine du Canadel şarap bağından yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunacak.

FRANSA'YI ÇOCUKLARI İÇİN TERCİH ETTİ

George ve Amal Clooney, vatandaşlığa kabul işlemlerinin ülkenin resmi gazetesinde yayımlanmasının ardından Aralık 2025'te Fransız vatandaşı oldu.

Ünlü oyuncu daha önce ailesinin Fransa'da yaşamayı tercih etmesinin nedenini de anlatmıştı. Clooney, çocukları Ella ve Alexander'ı Hollywood'un gösterişli dünyasından uzak büyütmek istediğini söylemişti.

“Fransa'da bir çiftlikte yaşıyoruz. Çocukluğumun büyük bir kısmı çiftlikte geçti. Çocukken bu fikirden nefret ederdim” diyen Clooney, çocuklarının Fransa'daki hayatına ilişkin de konuşmuştu.

“ÇOK DAHA İYİ BİR HAYATLARI VAR”

Clooney, Fransa'da çocuklarının tabletlerden uzaklaştığını ve aile hayatına daha fazla dahil olduğunu belirterek, “Artık tabletlerine bakmıyorlar. Yetişkinlerle akşam yemeği yiyorlar ve bulaşıklarını kendileri götürüyorlar. Çok daha iyi bir hayatları var” ifadelerini kullanmıştı.

Hollywood yıldızı ayrıca çocuklarının Los Angeles'taki Hollywood kültürü içinde büyümesinden endişe ettiğini söylemişti.

“Onların başkalarının ünlü çocuklarıyla kıyaslanmasını istemiyorum” diyen Clooney, Fransa'da şöhrete daha az önem verilmesinin çocukları için daha iyi olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.