Atina'nın kuzeybatısında, yaşlılar ve çocukları hedef alan bir telefon dolandırıcılığı şebekesi çökertildi.

Polis yetkilileri, çetenin sadece birkaç hafta içerisinde toplam 800 bin Euro (yaklaşık 44 milyon TL) değerinde nakit ve değerli eşya çaldığını bildirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, cuma günü başkentin Ano Liossia semtinde bulunan ve çetenin kurbanlarını aramak için çağrı merkezi olarak kullandığı adrese baskın düzenlendiği ve sekiz kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin kendilerini muhasebeci, elektrik veya telefon şirketi çalışanı olarak tanıttıkları ve kurbanlarına tesisatta arıza olduğunu ya da ek vergi beyannamesi vermeleri gerektiğini söyleyerek çeşitli senaryolar uydurdukları aktarıldı.

Tuzağa düşen mağdurlar; evde bulunan nakit ve değerli eşyaları paketleyip dışarıya ya da ev içinde belirli bir noktaya koymaya ve ön kapıyı açık bırakmaya ikna edildi.

Arayan kişilerin suç ortaklarının ise araçlarıyla dolaşarak bu paketleri topladığı ifade edildi.

ÇOCUKLARI KANDIRDILAR

Çetenin yöntemlerine ilişkin verilen detaylarda, başkentin Petroupoli semtinde 10 yaşındaki bir çocuğun kandırılarak 10 bin Euro değerindeki mücevheri teslim etmesinin sağlandığı kaydedildi.

Söz konusu mücevherlerin düzenlenen baskında ele geçirildiği açıklandı. Şüphelilerin 1 Eylül'den bu yana en az 22 dolandırıcılık vakası gerçekleştirdiği, arama yaptıkları konumları ve telefon numaralarını düzenli olarak değiştirdikleri tespit edildi.

Ayrıca polis, şüphelilerin birçoğunun aynı ailenin üyeleri olduğunu bildirdi.

Savunmasız kişileri hedef alan bu tür dolandırıcılıkların, yüzlerce gözaltıya ve tekrarlanan kamuoyu bilgilendirme kampanyalarına rağmen yaygın ve etkili kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Yetkililerin, söz konusu sorunla mücadele etmek amacıyla özellikle bu tür vakaları hedef alan yeni ve daha sert yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planladığı belirtildi.