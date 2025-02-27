Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel faciasının üzerinden 35 gün geçti. TBMM’de kurulan komisyon önceki gün Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin’i dinledi. Beş dakikalık bir sunum yapan Ergin, şunları anlattı:

- Saat 03.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yangın ihbarı geliyor. Kartalkaya Jandarma Karakolu personeli 4 dakika sonra bölgeye ulaşıyor. Sağlık ekipleri 46 dakika, itfaiye 57 dakika sonra olay yerine varıyor.

OTELDE 338 KİŞİ VARDI

- Konut ya da orman yangınlarında hayati tehlike yoksa AFAD yönlendirilmiyor. İtfaiye, sağlık ekipleri ve kolluk kuvveti gidiyor. Kartalkaya’da işin büyüdüğünü düşündüklerinde, yaklaşık 10 dakika sonra AFAD’a haber verilmiş. AFAD, ihbarın ardından 55 dakika sonra bölgeye ulaşıyor. Burada bir kasıt ya da kusur yok.

- 12 katlı otelin 77 odasında konaklama vardı. 77 odada 238 misafir kalıyordu. 100 çalışanla o gün akşam itibarıyla 338 vatandaşımız otelde konaklamaktaydı.

CAMLARDA ÖLDÜLER

- AFAD’tan giden ilk ekip dört kişiydi. Bolu’da arama kurtarma personelimiz toplam 13 kişi. Yangın büyüyünce çevre illerden takviye aldık. Bölgeye 26 araç ve 105 personel sevk edildi.

- 15 kişiyi merdivenle tahliye ettik. Vatandaşlarımız daha çok camların önünde vefat etmiş. Ben bu acı olayın başındaydım. Orada ana kucağındaki çocukların kömür halini alıp, çuvala koyduk.

5 DAKİKALIK SUNUMA TEPKİ

Beş dakikalık sunum yapan Sadi Ergin’in toplam 12 sayfadan oluşan ve 3 sayfasında sadece görsellerin yer aldığı raporu hem komisyon başkanı hem de muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Raporun kısa olmasına tepki gösteren DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, “Fotoğrafları çıkarsaydınız bir sayfaya sığardı” diye konuştu.

UNUTMAYACAĞIZ

Önce patronları sonra arabaları kurtardılar

Grand Kartal Otel çalışanlarının ve faciadan kurtulanların ifadeleri, insanların ateş çemberinin ortasında nasıl terkedildiğini ortaya koyuyor:

- Yangın başlar başlamaz 12’nci katta kalan otel sahipleri ve aileleri tahliye edildi.

- Araçlar zarar görmemesi için otelden uzaklaştırıldı.

- Fakat misafirler için hiçbir önlem alınmadığı gibi yangın gizlendi.

- Seslere uyananlar kendi imkanlarıyla hayatlarını kurtarmaya çalıştı.

- Alarm çalışmadı, yağmurlama sistemi yoktu, insanlar duman ve ateş arasında sıkıştı kaldı.

- İnsanlar yanarak ölmek ile yüksekten atlayıp ölmek arasında seçim yapmak zorunda bırakıldı.

- Nerede olduğu bilinmeyen yangın merdiveni halıyla kaplandığı için cayır cayır yandı.

- Tedbir alınmış olsa, hatta misafirler erken uyandırılsa muhtemelen can kaybı yaşanmayacaktı.

- Ancak vurdumduymazlık yüzünden tarihimizin en trajik felaketlerinden birini yaşattılar bize.

36’sı çocuk, 78 can yandı gitti.

Bilirkişi bir aydır rapor yazamadı

Yedi kişilik bilirkişi heyeti, ön bilirkişi raporunu 23 Ocak’ta Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘sorumlu’ görüldü. Otel sahibi, müteahhit, sigorta ve denetim şirketi ‘kusurlu’ bulundu. Bolu Belediyesi’nin ismi geçmeyince Adalet Bakanı Tunç, rapora ‘korsan’ dedi. Bilirkişiler gördükleri baskı sonrası azledilme dilekçesi verdi. Yeni heyet bir ayda rapor yazamadı.

3 ortak hâlâ serbest

Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı ama eşi Emine Ergül ile diğer ortaklar Ceyda Bekiroğlu ve Elif Ergül Aras hâlâ serbest. Adalet arayan kurban yakınları, diğer ortaklar için de işlem yapılmasını istiyor ve “Kaçma ihtimalleri var” diyor.

Kimler tutuklu?

FACİA sonrası ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde bulunan şüpheliler şunlar:

- Grand Kartal Otel: Halit Ergül (sahibi), Emir Aras (genel müdür), Ahmet Demir (genel müdür), Zeki Yılmaz (müdür), Kadir Özdemir (muhasebe müdürü), Enver Öztürk, Faysal Yaver (aşçı), Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz (mutfak personeli), Hüseyin Özer (elektrikçi).

- Bolu İl Özel İdaresi: Sırrı Köstereli (genel sekreter), Bünyamin Bal (genel sekreter yardımcısı).

- Bolu Belediyesi: Sedat Gülener (belediye başkan yardımcısı), Kenan Coşkun (itfaiye müdür vekili), İrfan Acar (itfaiyeci).

Bakan Ersoy gelmeyince komisyonu terk ettiler

Dün devam eden komisyon toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bugün bakan buraya gelmedi. Yardımcısı geldi.

Bakan’ın gelmesini istiyoruz. Bakan burada yoksa bu bir tiyatrodur. Biz bu tiyatronun parçası olmayacağız. Bu bir skandaldır, biz komisyonu terk ediyoruz” dedi. CHP’ye destek veren İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu da komisyonu terk etti.

Komisyonda bir tartışma da astronot Gezeravcı üzerinden yaşandı. CHP’li Cavit Arı’nın “Alper Gezeravcı’yı uzaya göndermek yerine itfaiye aracı alın” demesi üzerine gerginlik çıktı. Komisyon Başkanı, Arı’ya “Ne alakası var” diye itiraz etti. AKP’li Semih Işıkver de “O zaman belediyeler de konser vermesin, itfaiye aracı alsın” diye çıkıştı.