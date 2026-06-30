Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Aydın Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan bir patlama meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan çocuklar, yerde buldukları havai fişeğin infilak etmesi sonucu yaralandı.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sokakta buldukları havai fişekle oynadıkları sırada yaşanan patlamada, 4 yaşındaki Azra Kılıç ile 6 yaşındaki Mehmet Yıldızer el ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı çocuklar aileleri ve mahalle sakinleri tarafından araçlarla Suruç Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Meydana gelen patlama ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocukların yerdeki havai fişeği kurcaladığı esnada patlamanın gerçekleştiği ve mahallede kısa süreli bir panik havasının oluştuğu görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.