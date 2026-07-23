Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında çocukların kullandığı bir kırtasiye ürünüyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

Yapılan incelemelerde, "Mobidus-Ruppert" markalı pirinç kalemtıraşın mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kurşun içerdiği tespit edildi. Bu tespit üzerine söz konusu ürünün kimyasal risk taşıdığı değerlendirilirken, piyasaya arzının yasaklanmasına ve raflardan toplatılmasına karar verildi.

BAKANLIKTAN HALK SAĞLIĞI VURGUSU

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yapılan denetimler sonucunda, 'Mobidus-Ruppert' markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.