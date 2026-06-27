İstanbul Avcılar'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, sahilde gezdirdiği köpeğini bilinmeyen bir nedenle darbetmeye başladı.
Köpeği yumrukladığı görülen şüpheli, daha sonra hayvanı kayalık bölgeye götürerek şiddet uygulamayı sürdürdü. Çevrede bulunan çocukların korku dolu gözlerle izlediği ve köpeğin acı içinde sesler çıkardığı o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Şüpheli şahıs, şiddet eyleminin ardından bir süre sonra köpeğiyle birlikte bölgeden uzaklaştı. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepki çekmesi üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.