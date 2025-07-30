Burak Sport Oyuncak Hırdavat ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilen ve Çin menşeli olan bu ürün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirmelerde fiziksel ve kimyasal güvenlik kriterlerine uymadığı tespit edilerek, “güvensiz ürün” ilan edildi.

Özellikle küçük parçaların çocukların solunum yollarını tıkayarak boğulma riskine yol açabileceği belirtildi. Ayrıca oyuncakta kullanılan kimyasalların sınır değerleri aştığı ve sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği ifade edildi.

TÜM ÜRÜNLER PİYASADAN TOPLATILIYOR

Tespitlerin ardından Ticaret Bakanlığı, ilgili ürünün piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi. Bu kapsamda söz konusu modelin satışı durduruldu ve raflardan indirilmeye başlandı.

Ailelerin, çocuklarının sağlığını tehdit eden bu ürünü evlerinde bulunduruyorlarsa en kısa sürede imha etmeleri ya da satıcı firmayla iletişime geçerek iade etmeleri öneriliyor.

OYUNCAK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, oyuncak seçiminde CE işaretine ve ürün etiket bilgilerinin eksiksiz olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca küçük parçalı oyuncakların 3 yaş altı çocuklara kesinlikle verilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.