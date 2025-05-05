1980’li ve 90’lı yıllarda çocukların doğum günü partileri için favori mekânı olan Ground Round, uzun süren düşüş sürecinin ardından geri döndü. Zincir, iflas ve kapanmalarla dolu zorlu yılların ardından ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Shrewsbury kasabasında yeni sahipleri tarafından yeniden açıldı.

Amerika’nın kuzeydoğusuna özgü sıcak ve rahat tarzıyla bilinen Ground Round, zamanında yer fıstığı kabuklarının yere atılabildiği, plastik beyzbol şapkalarında dondurma servis edilen eğlenceli bir restoran zinciriydi.

Menüde yer alan biftek parçaları ve patates kabukları gibi atıştırmalıklar dönemin favorilerindendi. Çocuklar kadar ebeveynlerin de keyifle zaman geçirdiği bu yer, ailece yemek yemenin sembollerinden biri haline gelmişti.

Zincirin en dikkat çeken kampanyalarından biri de “çocuklar kiloları kadar öder” promosyonuydu. Günümüzde böyle bir uygulama pek kabul görmese de, 80’li ve 90’lı yıllarda ABD'de de oldukça popülerdi.

2024 YILINDA İFLAS ETTİ

Ground Round ilk kez 2004 yılında iflas başvurusunda bulundu. Süreci atlatmasına rağmen ilerleyen yıllarda tekrar ivme kaybetti ve şube sayısı giderek azaldı. Oysa en parlak döneminde 200’den fazla şubesi vardı.

Markanın isim haklarını Joseph ve Nachi Shea kardeşler satın aldı. Yeni Ground Round, nostaljiyi korurken modern bir restoran deneyimi sunmayı hedefliyor. Markanın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yeniden tasarlanan Ground Round, mirasını onurlandırırken modern bir yemek deneyimi sunuyor. Bu sadece bir geri dönüş değil; iyi yemek, güzel sohbet ve samimi bir ortamla harmanlanan bir yeniden doğuş.”

Shea kardeşler, ilk şubenin başarılı olması halinde daha fazla yer açmayı planlıyor. Şu an Kuzey Dakota’da üç ve Ohio’da bir olmak üzere lisanslı dört Ground Round şubesi daha bulunuyor. Yeni sahipler, şu an için franchise verme niyetinde olmadıklarını, ancak bu durumun ileride değişebileceğini belirtiyor.