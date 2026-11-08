Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kontrollerde, söz konusu oyuncağın fiziksel ve mekanik özelliklerinin oyuncak güvenliği standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

Yapılan değerlendirmede, üründeki küçük parçaların ve kordon uzunluğunun çocuklar açısından tehlike oluşturabileceği, bu durumun boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN TOPLATILACAK

Tespit edilen güvenlik ihlallerinin ardından oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı. Ayrıca ürünün piyasadan toplatılması yönünde karar alındı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, alınan tedbiri sosyal medya hesabından duyurarak çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. Kaplan, paylaşımında, “Çocukların güvenliği söz konusuysa ördeğe bile geçit yok” ifadelerini kullandı.

‘ÖRDEĞE BİLE GEÇİT YOK’

Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSUYSA ÖRDEĞE BİLE GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen denetimler kapsamında, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir oyuncak hakkında gerekli tedbirler alınmıştır.

Yapılan incelemelerde, bir oyuncakta, oyuncak güvenliği standardında belirtilen fiziksel ve mekanik özelliklere (küçük parça ve kordon uzunluğu) uygunluk sağlanmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu uygunsuzluk nedeniyle ürünün çocuklarda boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenmiş; ürünün piyasaya arzı yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, ürün güvenliğini sağlamak, tüketicilerimizin haklarını korumak ve özellikle çocuklarımızı riskli ürünlerden uzak tutmak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.